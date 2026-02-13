Haberler

Çanakkale Belediyesinden taşkın riski uyarısı

Güncelleme:
Çanakkale Belediyesince Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla taşkın riski konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda son yağışlarla doluluk oranı tam kapasiteye ulaştı.

Su seviyesinin baraj savak kotuna ulaştığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi'nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

