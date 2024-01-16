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Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti

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Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve heyeti, Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi kapsamında İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti. Ziyarette, sürdürülebilir turizm uygulamaları incelendi ve deneyim paylaşımı yapıldı. Salou Belediyesinin çevre dostu uygulamaları ve su tedbirleri hakkında bilgiler alındı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve beraberindeki heyet, "Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi" kapsamında İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Salou Belediye Başkanı Pere Granados Carrillo ile kentteki sürdürülebilir turizm uygulamalarını yerinde inceleyen Gökhan, proje çalışma ortaklarıyla görüştü.

Ziyaret kapsamında, Salou'da karbon salımı azaltmaya yönelik yayalaştırma çalışmalarını, çevresel etkiyi ve bakım masrafını azaltmak için doğal malzemelerden inşa edilmiş sahil şeridini, doğal bitki örtüsüne uygun kent peyzajını, güneş enerjisiyle verimli aydınlatma sağlayan sokak aydınlatmalarını ve az su tüketen aromatik bitki bahçesini inceleyen heyet, deneyim paylaşımında bulundu.

Teknik inceleme gezisinde, Salou Belediyesinin kent genelinde süs havuzlarında kullanılan ve su seviyelerini dronla kontrol ederek su tedbirlerini hayata geçiren çalışmaları hakkında da bilgiler alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Belediyesi Ülgür Gökhan İspanya Çevre Belediye Enerji Güncel Haberler

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