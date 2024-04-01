Çanakkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Muharrem Erkek'ten açıklama

Çanakkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Muharrem Erkek, "Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız." dedi.

Erkek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kazananın Çanakkale olduğunu söyledi.

Seçimde yarıştığı adaylara teşekkür eden Erkek, şunları kaydetti:

"Çanakkale demokratik bir kent ve öyle de olmaya devam edeceğiz. Demokratik bir süreç yaşadık, hatta Türkiye'ye örnek olduk. Onun için tüm siyasi partilerimizi, adayları da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale'de her zaman kimliği, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun hep birlikte barış içinde, huzur içinde kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Hep birlikte yarından itibaren çok güzel şeyler yapacağız. Her şey çok güzel olacak."