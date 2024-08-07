Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 4 aylık süreçte yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, göreve gelmesinin ardından geçen 4 aylık süreçte yaptıkları çalışmalar ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

Erkek, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentin sosyal, kültürel, çevresel ve altyapı projelerini anlattı.

Troya Antik Kenti'nde 10 Ağustos'ta resmi açılışı yapılacak 61. Uluslararası Troya Festivali'nin gerçekleştirileceğini belirten Erkek, şöyle devam etti:

"Halkçı belediyeciliği, yönetim anlayışımızın tamamen merkezine alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önemli olan Çanakkale, her zaman söylediğimiz gibi dünyanın en güzel şehri. Bu müstesna kenti gözümüzün bebeği gibi korumamız lazım. Boğazıyla, ormanlarıyla, Kaz Dağları'yla, tarihi kültürel değerleriyle her şeyiyle olağanüstü bir coğrafyada çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Bu kentin geleceğini hep birlikte çok iyi planlamamız lazım. Bizim de zaten hayata geçirdiğimiz ilk projemiz, 'Anlat Çanakkale' projesi oldu. Bunun için Çanakkale'nin geleceğini hemşehrilerimize sorduk. Anketimize 1201 kişi katıldı. Çok önemli görüşler, tespitler, çok faydalandığımız değerlendirmeler de bu ankette oldu."

Erkek, 2025-2029 stratejik plan hazırlık çalışmalarına da çok önem verdiklerini dile getirdi.

Stratejik Plan Geliştirme Kurulunun 15 temada paydaş toplantıları gerçekleştirdiğini, bu toplantılara üniversiteden, kamu kurum kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, birliklerden, odalardan, gönüllülerden, sivil inisiyatiften toplam 700 kişinin katıldığını kaydeden Erkek, şöyle konuştu:

"Stratejik planımızı son derece katılımlı bir şekilde hazırlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız da devam ediyor. Yine seçim sürecinde taahhüt ettiğimiz eski Çanakkale'mizde Kemalpaşa Mahallemizde yayalaştırma projemiz vardı. Onu hayata geçirdik. Tabii ki ileride o eski Çanakkale dediğimiz Namık Kemal Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, ileride tamamen trafiğe kapatılmalı. Orada sanat sokakları olmalı, müzeler olmalı. Kültür ve sanat ağırlıklı bir bölge... Cephe iyileştirmelerinin devam ettiği, kentin kimliğinin tarihinin korunduğu, onun çeperinde etrafında gerekli düzenlemeleri yapıp, otopark olsun, diğer düzenlemeleri."

Muharrem Erkek, afetle mücadele için de kılavuz hazırladıklarını, kentin sosyal yaşamı için projeler üretmeye devam ettiklerini, yeni otopark alanları ve park yenileme çalışmaları yaptıklarını ve atık yönetimiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.