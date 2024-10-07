Çanakkale Barosu'nda Yeni Başkan Ardahan Dikme

Çanakkale Barosu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ardahan Dikme getirildi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Hande Keskin ile Ardahan Dikme başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

Üyelerden 328'sinin oyunu alan Ardahan Dikme, Çanakkale Barosunun yeni başkanı oldu. Hande Keskin'e ise 327 oy çıktı.