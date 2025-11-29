Çanakkale Ayvacık'ta Sağanak Yağışlar Tuzla Çayı'nı Taşırdı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Tuzla Çayı taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinde Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarının ardından sağanak yağış dün itibariyle kentte etkili oldu. Yağış nedeniyle Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı taştı. Bölgedeki bazı binaları ise su bastı. Tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede Çanakkale İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekiplerince çalışma başlatıldı.