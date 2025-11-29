Haberler

Çanakkale Ayvacık'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Tuzla Çayı Taştı

Çanakkale Ayvacık'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Tuzla Çayı Taştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar, Tuzla Çayı'nın taşmasına yol açtı. Bölgedeki binalar su altında kalırken, tarım arazileri de etkilenmiştir. Meteoroloji, bölge için sarı kodlu uyarı yapmıştı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Tuzla Çayı taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinde, Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarının ardından dün itibarıyla kentte sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı taştı. Bölgedeki bazı binaları su basarken, tarım arazileri de su altında kaldı. Çanakkale İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
