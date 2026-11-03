Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Ayvacık'ta ekim ayında 19 taşınmazdaki 78 kaçak yapı yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ayvacık'ta ekim ayında 19 taşınmazdaki 78 kaçak yapı yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilik açıklamasına göre Ayvacık'ta ekim ayında 19 taşınmazda toplam 78 kaçak yapı yıkıldı. İl Özel İdaresi, kırsal ve kıyı alanları ile kamuya ait alan ve tarım arazilerindeki mevzuata aykırı yapılara yönelik denetimin süreceğini bildirdi.

Çanakkale'de kaçak olduğu tespit edilen 78 yapı yıkıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, ekim ayı içinde Ayvacık ilçesinde 19 taşınmazda toplam 78 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamuya ait alanlar ve tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın
Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Emine Erdoğan'dan Seul'de anlamlı açılış! 70 yıl öncesinin hafızası
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira