Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Ayvacık'ta 75 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ayvacık'ta 75 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyünde 75 yaşındaki kişi, küçükbaş hayvan otlattığı sırada ormanlık alanda hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişiyle ilgili jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkisinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75) yakınları tarafından ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

Bunun üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
3 ayrı silahlı saldırı, tek operasyon! Balkondan atladılar

3 ayrı silahlı saldırı, tek operasyon! Böyle paketlendiler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

İspanya'da halk sokağa döküldü! Aralarında dünya yıldızı da var
Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu