Çanakkale Ayvacık'ta 75 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Çanakkale Ayvacık'ta 75 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyünde 75 yaşındaki kişi, küçükbaş hayvan otlattığı sırada ormanlık alanda hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişiyle ilgili jandarma inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkisinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75) yakınları tarafından ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.
Bunun üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA