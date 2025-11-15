Çanakkale Ayvacık'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 21.29'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer altı derinliği 8.33 kilometre olan depremin olumsuz bir etkisi olmadığı belirtildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. İlçenin yaklaşık 13.93 kilometre açığında, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel