Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-119" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel