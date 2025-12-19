Haberler

Can Veren Eller Derneği, Madagaskar ve Tanzanya'da sağlık eğitimi ve desteği verdi

Güncelleme:
Can Veren Eller Derneği, Madagaskar ve Tanzanya'da gerçekleştirdiği sağlık organizasyonları ile yerel sağlık çalışanlarına kapsamlı eğitim programları sunarak Kulak Burun Boğaz alanında cerrahi müdahaleler gerçekleştirdi.

Can Veren Eller Derneği, Madagaskar ve Tanzanya'da gerçekleştirdiği iki ayrı sağlık organizasyonuyla Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında cerrahi müdahaleler yürüttü ve yerel sağlık çalışanlarına kapsamlı eğitim programları sundu.

Derneğin yaptığı açıklamaya göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Madagaskar'daki 2. sağlık organizasyonu Chu Andohatapenaka Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyonda, yerel hekimlerin değerlendirdiği 21 hastadan uygun şartları sağlayan 15'i KBB alanında cerrahi operasyonlara alındı.

Ameliyatlarda kullanılan ilaç desteği dernek tarafından karşılanırken, TİKA tarafından temin edilen tıbbi sarf malzemeleri hastaneye teslim edilerek ekipman desteği sağlandı.

Organizasyon kapsamında ayrıca Lagari Lab Eğitim Kampı'yla, sağlık çalışanlarına odyolojik değerlendirmelerden 3D cerrahi simülasyonlara kadar geniş kapsamlı içerik sunuldu.

Temporal kemik anatomisi, radyolojisi, baş-boyun yapıları ve sanal gerçeklik destekli cerrahi eğitimler, Madagaskar sağlık personelinin yoğun ilgisiyle yapıldı.

Can Veren Eller Derneği gönüllü hekimleri tarafından organize edilen Tanzanya 1. Sağlık Organizasyonu ise The Benjamin Mkapa Hastanesi'nde yürütüldü.

Program kapsamında poliklinik, ameliyathane ve post-op bakım hizmetleri yerel sağlık çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirildi.

Yerel hekimlerin ön değerlendirmelerinin ardından sağlık ekibine yönlendirilen hastalar arasından uygun şartları sağlayan 9 kişi, genel anestezi altında ameliyat edildi.

Ameliyat öncesi ve sonrası tüm takip ve ilaç tedavileri gönüllü sağlık ekibi tarafından yürütüldü.

Organizasyon kapsamındaki Lagari Lab Tecrübe Paylaşım Programı'yla, bir gün boyunca yerel hekimlere ve sağlık çalışanlarına ileri düzey eğitimler sunularak bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlandı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

