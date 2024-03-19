Çanakkale'de Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programında Buluştu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şehit yakınları ile gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Çan Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programına Kaymakam Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutan Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, kurum müdürleri, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nail Eker, Gaziler Dernek Başkanı Ali Coşkun, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakamı Nebioğlu iftar programına katılan şehit ailelerine ve gazilere teşekkür ederek, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu akşam vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyorum." dedi.