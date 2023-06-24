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Çan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Çan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyü giriş yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

- Çan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyü giriş yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünden Etli köyü istikametine gitmekte olan Mehmet Ürkmez yönetimindeki 17 ADT 657 plakalı otomobil ile Etili köyü istikametinden gelerek Uzunalan köyüne seyir halinde olan Fatih Cengel yönetimindeki 17 AEA 452 plakalı otomobil Göle köyü girişi yol kavşağında kafa kafa çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 7 kişi olay yerine gelen üç ambulans ile Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

Tragger Göle Çan Güncel Haberler

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