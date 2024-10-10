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Can Bonomo'nun Ablası Funda Bonomo İntihara Kalkıştı

Can Bonomo'nun Ablası Funda Bonomo İntihara Kalkıştı
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Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, İzmir'deki evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Funda Bonomo'nun hayati tehlikesi sürüyor. Can Bonomo, ablasının hastalığı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜ şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (42), İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Funda Bonomo'nun hayati tehlikesi sürerken, Can Bonomu ise yaptığı açıklamada, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" dedi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, geçen 8 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ise ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirip, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu olan Funda Bonomo, Kemalpaşa'daki çiftliğinde büyük bölümü engelli 165 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapıyor. (DHA

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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