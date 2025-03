Can Atalay'ın Doğum Günü Kutlandı

(İSTANBUL) - Ailesi ve dostları, milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın doğum gününü kutladı. Dostları Atalay için çektikleri videoda, "Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuzsun. Biz neredeysek oradasın, sen neredeysen kalbimiz de orada.İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can'ımızsın" ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın ailesi ve dostları Maçka Parkı'nda bir araya gelerek, Atalay'ın doğum gününü kutladı. Dostları Atalay'a, "Gençlerin önümüze düştüğü ve karanlığı elleriyle yırtmaya çalıştığı, yine yan yana durmayı başardığımız bu günlerde hepimiz omzunu yanımızda hissediyoruz" diye seslendi.

Maçka Parkı'nda buluşan dostları Atalay'a şu mesajı gönderdi:

"Yine buradayız. Her seferinde senden ayrı son doğum günü olsun diliyoruz. Gençlerin önümüze düştüğü ve karanlığı elleriyle yırtmaya çalıştığı, yine yan yana durmayı başardığımız bu günlerde hepimiz omzunu yanımızda hissediyoruz. Gür sesin kulaklarımızda. Özlem, zamanla doğru orantılı artıyor, yokluğuna bir an olsun alışmadık. İçin rahat olsun, sözlerin, fikirlerin, duruşun bizimle birlikte burada ve öyle olmaya devam edecek. Her birimiz bir Can yongasıyız artık. Varlığın bizim için bir ışık. Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuzsun. Biz neredeysek oradasın, sen neredeysen kalbimiz de orada. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can'ımızsın!"