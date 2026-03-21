Şanlıurfa'da çamura saplanan inek kepçeyle kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çamura saplanan inek, belediye ekipleri tarafından kepçe ile kurtarıldı. Kırsal Zerikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ineğin kurtarılması için yardıma ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile inek için seferber oldu.
Kırsal Zerikli Mahallesi civarında otlayan inek çamura saplandı. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inek için çevredekiler Viranşehir Belediyesinden yardım istedi.
Belediye 5 personel ile paletli kepçeyi destek için mahalleye yönlendirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ineği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Hayvan sahibi İbrahim Ekici desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş