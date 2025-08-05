Cammu Keşmir'in Özel Statüsünün Kaldırılmasının 6. Yıldönümünde Gösteriler Düzenlendi

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa hükümlerini iptal etmesinin 6. yıl dönümünde, yüzlerce kişi gösteri yaptı.

Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 6. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce kişi bir araya geldi.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı (APHC), uluslararası toplumu "Keşmirlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını desteklemeye" çağırdı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin Srinagar kentinde ise bölgeye özel statünün yeniden tanınmasını talep eden gösteriler düzenlendi. Göstericiler, "Cammu Keşmir için kara gün" yazılı pankartlar taşıdı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da Cammu Keşmir için gösteriler düzenlendi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.