Cammu Keşmir'de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi öldü

Güncelleme:
ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs Udhampur bölgesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 45 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Otobüsün engebeli yolda seyrederken kontrolden çıktığı ve yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandığı belirtildi.

Açılan soruşturmada kaza yapan otobüsün 42 yolcu kapasiteli olmasına rağmen 60'tan fazla yolcu taşıdığı belirlendi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı