Cammu Keşmir'de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi öldü
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs Udhampur bölgesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 45 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.
Otobüsün engebeli yolda seyrederken kontrolden çıktığı ve yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandığı belirtildi.
Açılan soruşturmada kaza yapan otobüsün 42 yolcu kapasiteli olmasına rağmen 60'tan fazla yolcu taşıdığı belirlendi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağını kaydetti.