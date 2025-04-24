Cammu Keşmir'de Terör Saldırısı Sonrası Çatışma: Bir Asker Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde Pahalgam terör saldırısı sonrası Hint ordusunun saldırının faillerine karşı düzenlediği harekatta bir asker öldü.

???????Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan ordusu, alınan istihbarat sonrası saldırının faillerine karşı Cammu Keşmir bölgesinde karşı operasyon başlattı.

Askerler, Udhampur kentinin Dudu-Basantgarh kırsalındaki ormanlık alanda militanlarla çatışmaya girdi.

Çatışmada bir asker öldü, 2 asker yaralandı.

Ölen askerin Hindistan ordusunda seçkin özel kuvvetler biriminde görevli bir komando olduğu aktarıldı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.

Pahalgam saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin dün turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Başbakan Modi, ülkeye dönüşü sonrası, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısı düzenlemişti.

Son kararlar

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, dün, Başbakan Modi başkanlığındaki CCS toplantısında alınan kararların detaylarını açıklamıştı.

Buna göre, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'ndeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarları, "istenmeyen adam" ilan edilmişti. Müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanınmıştı.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta, Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan "İndus Suları Anlaşması" askıya alınmıştı.

Wagah-Attari sınır kapısı kapatılmış, bu sınır kapısından geçiş yapanlara, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebilecekleri açıklanmıştı.

Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının geri çekilmesi kararı alınmıştı.

Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmesi yasaklanmıştı. Bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlılara, ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verilmişti.