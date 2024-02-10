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Camiye girip ayakkabıları çalan hırsız tutuklandı

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Bursa'da bir camiye giren hırsız, şamdan ve sandalyelerin yanı sıra namaz kılanların ayakkabılarını da çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

BURSA'da, hırsızlık için girdiği camide bir şey bulamayınca şamdan ve sandalyeler ile namaza gelenlerin ayakkabılarını çalan Uğur Pekertekin (28), tutuklandı.

Olay, salı günü öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'ndeki Çakıllı Küme Camisi'nde meydana geldi. Hırsızlık için geldiği caminin giriş bölümünde çalacak bir şey bulamayan şüpheli, namaz kılanların bıraktığı ayakkabıları deneyip çaldı. Cemaat namaz çıkışı ayakkabılarını bulamayınca durumu görevlilere bildirdi. Caminin güvenlik kameralarını kontrol eden görevliler, şamdan ve sandalyelerin de çalındığını fark etti. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cami ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olan  Uğur Pekertekin olduğunu belirledi. Evine operasyon düzenleyen ekipler, Pekertekin'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Uğur Pekertekin'in, burada alınan ifadesinde suçlamaları reddedip, "Camiden yapılan hırsızlığa karşıyım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen Pekertekin, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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