Haberler

Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı

Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı Haber Videosunu İzle
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Cuma namazı öncesi hocanın vaaz verdiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz sırasında Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Camii'ne pitbull cinsi köpek girdi.
  • Pitbull cinsi köpek cami içinde başıboş dolaştı ve cemaatte tedirginliğe neden oldu.
  • Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cami cemaati korku dolu anlar yaşadı. Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi.

VAAZ SIRASINDA CAMİYE PİTBULL GİRDİ

Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi. Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

O ANLAR KAMERALARDA

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSadi:

Köpek necistir eğer gezerken idrar veya dışkı bıraktıysa namazın kabulüne bile engeldir

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

korkudan cemaatin abdesti kacmistir abooov

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayse Yiğit:

İnsanlar ittaparlarin insafına bırakılmamalı böyle iş olur mu böyle bir şey Amerika'da olur mu mesela?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akkopekler kadar necis olamaz bence

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

sahibime ağır ceza verilmeli bu kadarda pes doğrusu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
title