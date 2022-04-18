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Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki musluklar çalındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki musluklar çalındı. Görevliler, başka camilerde de hırsızlık olayları yaşanınca çalınan musluklarının yerine plastik musluk taktırdı.

Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki muslukların önceki gün çalındı. Görevliler, durumu polise bildirildi. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başka camilerde de hırsızlık olayının yaşanması üzerine Molla Osman Camii'nin görevlileri, çalınan muslukların yerine plastik musluk taktırdı.

Cami cemaatinden Veysi Şimşek, "Abdest almaya gittim. Baktım ki muslukların ucu yok, çalmışlar. Vatandaş olarak görevliye haber verdim. O da gelip bir daha kimse çalmasın diye plastik musluk taktı. Umarım bir daha böyle bir olay gelmez başımıza, mağdur oluyoruz. Muslukları çalanları Allah ıslah etsin" dedi.


Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Abdest, Fırat, Güncel, Haberler

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