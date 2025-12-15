Haberler

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde etkili kar yağışı yolları kapattı. Sürücüler ateş yakarak ısınmaya çalışırken, çocuklar karın tadını çıkardı. Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesine bağlı, Gürcistan sınırında yer alan Camili bölgesinde etkili kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, iş makineleriyle kardan kapanan yollarda çalışma yürütürken, yolda kalan sürücüler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı, çocuklar ise oyuncaklarıyla oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kent genelinde etkisini artıran yağışların ardından yüksek kesimlerde başlayan kar, bazı bölgelerde yolların kapanmasına neden oldu. Borçka'ya bağlı Macahel Havzası'nda etkili olan yoğun kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesi sınırlarında, Gürcistan'a komşu olan denizden yaklaşık 2 bin metre yüksekteki Camili (Macahel) bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Etkili olan kar nedeniyle birçok sürücü yolda zor anlar yaşadı. Uzun süre yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışırken, kara saplanan araçlar ise küreklerle yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı. Yolda bekleyiş sırasında bazı sürücülerin çocukları ise oyuncaklarıyla oynayarak karın keyfini çıkardı. İl Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kardan kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title