Camiden Düşen Çocuk Yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir camide, annesinin namaz kıldığı sırada üst katıdan düşen çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda kırık tespit edildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde caminin üst katından düşen çocuk yaralandı.
Dürbinar Mahallesi Ak Camisi'de ismi henüz öğrenilemeyen çocuk üst katta kadınlar için ayrılan bölümde namaz kılan annesinin yanına çıktı.
Annesi vakit namazı kıldığı sırada çocuk alt kata düştü.
İhbar üzerine camiye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kolunda kırık tespit edilen çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel