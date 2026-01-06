Haberler

Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanık Yasin Şanlı'nın yargılaması devam etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yasin Şanlı (33) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada iki tanığın dinlenmesinin ardından savunma yapan Şanlı, önceki ifadelerini tekrar etti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandığı önceki celsede, bazı ifadelerinin mahkeme tutanaklarına eksik yazıldığını iddia eden Şanlı, "Evimden keyfi olarak birini öldürmek için çıkmadım. Komşum olan maktul Şevki Tanrıkulu'nun aileme 8 yılda çektirdiğini kimse 8 gün çekmezdi. Olay anını hatırlamıyorum. Eylemimin cezasını çekmek istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde 19 Temmuz 2025'te ikindi namazını kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu (63), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Şanlı hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
