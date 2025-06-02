Cami Minaresinden Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Cami Minaresinden Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde cami minaresini boyarken dengesini kaybederek 26 metreden düşen 57 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde cami minaresinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Sarıköy Mahallesi'nde Enver Ö. (57), cami minaresini boyama işinde çalıştığı sırada, iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 26 metreden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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