Cami çıkışı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güncel Haberler BURSA'da cuma namazı çıkışı A.İ.'nın (17) silahlı saldırısına uğrayan Cafer Aydın (65), yaşamını yitirdi. BURSA'da cuma namazı çıkışı A.İ.'nın (17) silahlı saldırısına uğrayan Cafer Aydın (65), yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan A.İ., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camisi önünde meydana geldi. Cafer Aydın, Cuma namazı çıkışı A.İ.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne ve bacağına birer kurşun isabet eden Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli A.İ.'yi, Görükle Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde olayı, para meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Bu arada, A.İ.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Görükle Aydın Güncel Haberler

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