Denize en yakın kayak merkezinde sezon açıldı; hedef 1 milyon ziyaretçi

TÜRKİYE'nin denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Turan, "Kayak merkezimize, bu sezon yaklaşık 1 milyon kişinin katılımını bekliyoruz" dedi.

Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından sezon açılışı yapıldı. Sezon açılışıyla çok sayıda kişi, kayak merkezine gelip, yakınları ile vakit geçirdi. Bilim ve keşif dergisi National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri 2026' listesinde gösterilen ve Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi olan bölgeye, sezon boyunca yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

'KONAKLAMA KAPASİTESİ 1000 KİŞİNİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Kayak merkezinde sezonun başladığını ve ilk günden yoğun bir katılım olduğunu vurgulayan Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Turan, "Kayak merkezimizin doğal kar ile sezonu açması talebi artırdı. Konaklama kapasitesi şu an 1000 kişinin üzerine çıktı. Ayrıca 6 restoran ve çeşitli kızak ve kayak odalarımız mevcut. Bir kayak merkezinde olması gereken her şey burada mevcut. Kayak merkezimize, bu sezon yaklaşık 1 milyon kişinin katılımını bekliyoruz" dedi.

'KAYAK PİSTİMİZ 15 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA'

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise "Ziyaretçilerimizle birlikte, burada hep beraber güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Burada 15 kilometre uzunluğunda kayak pistimiz, 2 telesiyej ve kızak bölümlerimiz var. Şu an çok güzel bir atmosfer ve ortam var" diye konuştu.

'KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Çambaşı Kayak Merkezi'ne İstanbul'dan geldiğini ifade eden Samet Biber (35), "Sezonun açılacağını öğrenince kayak yapmak için buraya geldik. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Kar kalınlığı da istediğimiz seviyede. Böyle bir kayak merkezinin olması oldukça güzel. İnsanlar burada eğleniyor, aileler için de güzel bir ortam var" dedi.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Her sene kayak yapmak için buraya geldiğini belirten Büşra Koç (23) ise "Sezon açılınca arkadaşlarımızla hemen geldik. Hava da oldukça güzel. Burayı çok seviyoruz ve çok eğleniyoruz" diye konuştu. Kayak yapmak için Samsun'dan geldiğini belirten Nuri Kuyumcu (34) da "Denize en yakın kayak merkezi olduğu için burayı da görmek istedik. Güzel ve büyük bir kayak pisti var. Farklı bir deneyim yaşamak istediğimiz için geldik. Ordu şehir merkezinden buraya yaklaşık 1-1,5 saatte gelebiliyorsunuz. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.