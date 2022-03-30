Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

TOKAT'ta oturduğu binanın 10'uncu katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen Şerife Altun (65), hayatı kaybetti.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta oturduğu binanın 10'uncu katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen Şerife Altun (65), hayatı kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında TOKİ konutları 3'ncü etapta meydana geldi. 10 katlı binanın en üst katında oturan evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altun iddiaya göre evinin camlarını silmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Altun, 10'uncu kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şerife Altun'un cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title