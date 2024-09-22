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Çam Dağı'nda Sonbahar Renkleri: Kestane Balı Üretiminin Merkezinde Güzellik

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Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla süslendi; hazan mevsimi, bölgedeki kestane balı üretiminin yapıldığı dağda dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini taşıyor.

Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis de yaprakları sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçlarla ahenk oluşturuyor.

Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel

Kültür Sanat Hava Durumu Kocaali sakarya Güncel Hendek Tarım Yaşam Doğa

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