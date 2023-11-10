Çalışmayan Emekliye 5 Bin TL İkramiye Ödemesi Yarın Başlıyor

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yarından itibaren başlanacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü; 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım; BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi maaş hesaplarına yatırılacak.

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yarından itibaren başlanacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü; 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım; BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi maaş hesaplarına yatırılacak.

AKP'nin TBMM'ye sunduğu Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, çalışmayan emeklilere bir seferliğine mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesi maddesi de 25 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlanacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da 5 bin TL'lik ikramiye ödenecek.

CHP, emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalanlara da ikramiye ödenmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, uygulamanın genişletilmesi amacıyla bugün Anayasa Mahkemesi'ni iptal başvurusu yaptı.