Bakan Işıkhan, 'Külliye'de Ramazan' Etkinliklerini Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Bakanlığın stantlarını ve atölyeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Işıkhan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kurulan Bakanlığın stantları başta olmak üzere diğer stantları ve atölyeleri inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Işıkhan, çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Daha sonra etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, bugün bin aydan daha değerli bir güne kavuştuklarını anımsatarak, herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

"Külliyede Ramazan" etkinliklerinin önceki yıla göre çok daha etkin ve kalabalık geçtiğini dile getiren Işıkhan, farklı illerden gelen birçok ailenin etkinlik alanlarını ziyaret ettiğini söyledi."

Çocukların burada ramazanın en güzel halini yaşadığını ifade eden Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde işte yaşanması gereken aslında Ramazan bu. Çocuklarda böyle bir anı oluşacak. Arka planda çocukların hatırasına girmiş olacak. Bu durumlar çok önemli gerçekten. O yüzden özellikle Cumhurbaşkanı'mızın özel kalemi Sayın Prof. Dr. Hasan Doğan başta olmak üzere tüm ekibi kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın olduğunu, sevgi ve hoşgörünün en üst noktaya ulaştığı bir ay olduğunu aktararak, "Ramazan sevincini 86 milyon olarak hep birlikte yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Gerçekten oyunlar var, tiyatrolar var, sanat gösterileri var, imza günleri var. Aklımıza gelebilecek her şey burada. Ben Hasan Doğan Bey'i ve ekibini içtenlikle kutlamak istiyorum. Çünkü artık burada gelecek yıl daha ne yapabileceğimizin belki bilgilerini ve verilerini alıyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Kadir Gecesi'nde dualar edileceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kadir Gecemizin, mübarek ramazan ayı vesilesiyle inşallah tüm İslam alemine, başta Filistin ve Myanmar gibi mağdur coğrafyalar olmak üzere Doğu Türkistan'daki kardeşlerime, tüm Müslümanlara huzur, barış, adalet getirmesini yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Tam birlik olma, kenetlenme dönemi. Etrafımız bir ateş çemberi. Buna rağmen saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüttüğümüz diplomasiyle Türkiye artık bir güven adasına dönüşmüş durumda. Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanı'mızı. Hep birlikte, yedisinden yetmişimize burada hep birlikte dua ederek ramazanın bu bereketini, bugünleri yaşıyoruz."

Işıkhan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.