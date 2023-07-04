Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, depremden etkilenen illerle ilgili toplantıya katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda depremlerden etkilenen illere yönelik çalışma hayatına ilişkin alınan önlemler değerlendirildi ve alınacak önlemlerle ilgili talep, görüş ve öneriler konuşuldu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illeri milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve parti il başkanlarının gerçekleştirdiği ziyarette depremlerinden etkilenen illere yönelik çalışma hayatına ilişkin alınan önlemlerin değerlendirmesi ve alınacak önlemlerle ilgili talep, görüş ve öneriler konuşuldu.Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Lütfihak Alpkan, Faruk Özçelik ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay illeri milletvekilleri, belediye başkanları ve parti il başkanları katıldı.