Siirt'te bahçede çalışırken budama makinesine parmağını kaptıran kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bahçede çalışırken parmağını budama makinesine kaptıran M.T. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.T. tedavi sonrası Diyarbakır'a sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde parmağını budama makinesine kaptıran kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bölüktepe köyünde M.T, bahçede çalışırken budama makinesine parmağını kaptırarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, buradaki tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
