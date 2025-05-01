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Çalışma Bakanlığı'ndan '1 Mayıs Türküsü'

Çalışma Bakanlığı'ndan '1 Mayıs Türküsü'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir türkü hazırladı. Türkünün söz ve bestesini AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen üstlenirken, klipte emeğin ve helal kazancın önemi vurgulandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel '1 Mayıs Türküsü' hazırlandı.

Bakanlık himayesinde hazırlanan '1 Mayıs Türküsü'nün söz ve bestesini aynı zamanda besteci, şair, ses sanatçısı ve piyanist olan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen üstlendi. Türkünün sözlerinde ise 11'inci yüzyıl Türk şair ve düşünürü Yusuf Has Hacip'in 'Kutadgu Bilig' eserinden alıntılara yer verildi. '1 Mayıs Türküsü' için çekilen klipte emeğin gücüne, alın terine ve helal kazancın önemine vurgu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, klip videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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