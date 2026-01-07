Haberler

Tokat, Amasya ve Düzce'de düzenlenen "change" araç operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tokat, Amasya ve Düzce'de düzenlenen 'change' araç operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat, Amasya ve Düzce'de çalıntı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları 'change' yöntemiyle satan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Tokat, Amasya ve Düzce'de çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı marka ve modellerdeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek "change" yapıp satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Tokat, Amasya ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakaladı. 7 araçta yapılan kriminal incelemede araçların şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği ismin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu