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Çalıntı Araçla Yaşanan Kazada Hayatını Kaybeden Yıldıray Erol'un Cenazesi Defnedildi

Çalıntı Araçla Yaşanan Kazada Hayatını Kaybeden Yıldıray Erol'un Cenazesi Defnedildi
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Avcılar'da çalıntı araçla yaşanan kazada hayatını kaybeden Yıldıray Erol'un cenazesi Sarıyer'deki Dedeman Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Olayın ardından yabancı uyruklu sürücü yakalanarak adalet önüne çıkarıldı.

Avcılar'da çalıntı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yıldıray Erol'un cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi.

Cihangir Mahallesi'nde önceki gün yabancı uyruklu N.D'nin çaldığı araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Erol için Sarıyer'deki Dedeman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının kılınmasının ardından Erol'un ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Erol'un ailesi, yakınlarının yanı sıra Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da katıldı.

Erol'un cenazesi, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Yabancı uyruklu N.D. (36), Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı araçla, D-100 kara yolu yan yolunda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.A. ve Yıldıray Erol ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamıştı.

14 araçta hasar oluştuğu tespit edilen olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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