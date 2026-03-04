Haberler

Osmaniye'de marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalıntı araçla marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken, diğer 2'sinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Göçmenler Mahallesi'ndeki bir marketin kepenginin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Çalıntı olduğu belirlenen aracı Gaziantep'te durduran ekipler, şüpheli D.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
