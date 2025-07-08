Çalınan Otomobil Germencik'te Bulundu, Şüpheli Tutuklandı
İncirliova ilçesinde çalınan otomobil Germencik'te terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli R.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İncirliova ilçesinde çalınan otomobil Germencik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erbeyli Mahallesi'nde yaşayan N.A., 4 Temmuz'da evinin önündeki otomobilin çalındığını jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu otomobil, Germencik Mursallı Mahallesi'nde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda terk edilmiş halde bulundu.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen R.T. (33) gözaltına alındı. Şüphelinin 13 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.