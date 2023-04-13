California'nın eski Valisi Schwarzenegger yoldaki çukuru kapattığı anların videosunu paylaştı

ABD'nin California eyaletinin eski Valisi Arnold Schwarzenegger, Los Angeles'ta sürücüleri rahatsız eden büyük bir çukuru kapattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'nin California eyaletinin eski Valisi Arnold Schwarzenegger, Los Angeles'ta sürücüleri rahatsız eden büyük bir çukuru kapattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

NBC News'in haberine göre, Schwarzenegger, haftalardır üzerinden geçen araçlara zarar veren çukuru doldurduğu anların videosunu Twitter'dan yayımladı.

Schwarzenegger paylaşımında, "Üzerinden geçen otomobil ve bisikletleri perişan ederek haftalardır tüm komşularımı üzen dev çukuru, ben ve ekibim kapatmaya geldik. Her zaman söylüyorum. Şikayet etmeyin, yapın. Hadi bakalım." ifadesini kullandı.

Schwarzenegger'in bir komşusu yoldan geçerken eski California valisinin çukuru asfaltla doldurduğunu fark ederek camını indirip teşekkür etti.

Ünlü aktör, akıllardan silinmeyen Terminatör filmindeki rolünü andıran çizmeleri ve deri ceketiyle doğrularak, "Rica ederim. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalmamız tam bir saçmalık. Haftalardır bu çukurun kapatılmasını bekliyorum." dedi.

Los Angeles Belediyesi sözcüsü, Schwarzenegger'in bu hareketine karşılık yaptığı açıklamada, bunun normal bir çukur olmadığını dile getirerek SoCal Gas şirketinin şehrin sokaklarını etkileyen bu gibi hizmet çukurlarının olduğunu, çalışmaları tamamlandıktan sonra onarılacaklarını kaydetti.

SoCal Gas, yöneltilen sorulara herhangi bir cevap vermezken, Schwarzenegger'in sözcüsü Daniel Ketchell ise açıklamasında, Brentwood sakinlerinin kış fırtınaları yollara zarar vererek çukurlar ve çatlaklar oluşturduğundan bu yana onarım için talepte bulunduklarını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, geçen hafta yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2022'den bu yana tüm şehirde zarar görmüş ve çukur oluşmuş caddeler hakkında 19 bin 962 hizmet talebi aldıklarını, bunların 17 bin 549'unu ekiplerin onardığını belirtti.

Belediyenin Bayındırlık Dairesi, Schwarzenegger'in kendi imkanlarıyla doldurduğu çukurun belediye başkanının bahsettiği onarım takviminde yer alıp almadığıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.