California'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 11'e yükseldi

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 11'e yükseldi. 12 bini aşkın yapının küle döndüğü açıklanırken, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında bilanço ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11'e yükseldi. Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti. 20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, etkilenen tüm bölgelere ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

California Valisi Newsom'dan bağımsız soruşturma çağrısı

Felakete müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen California Valisi Gavin Newsom ise, yangın söndürme çalışmaları sırasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Yerel itfaiye musluklarındaki su basıncının düşmesi ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su temin edilemediğine dair raporlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan aksaklıkların nedeninin belirlenmesi ve tekrarının önlenmesi için ilgili yetkililere talimat verdiğini kaydeden Newsom, "Bu tür yangınlarla mücadele etmek için elimizde her türlü imkan mevcut" dedi.