California'da Helikopter Kazası: 5 Yaralı

ABD'nin California eyaletinde Huntington Beach'te bir helikopterin plaja düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin California eyaletinde helikopterin plaja düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Los Angeles'ın yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Huntington Beach'te dün meydana gelen helikopter kazası videoları sosyal medyada paylaşıldı.

Değişik açılardan çekilen video kayıtlarında, alçak irtifada uçan bir helikopterin aniden kendi etrafında dönmeye başladığı ve plajdaki palmiye ağaçlarının üstüne düştüğü görülüyor.

Yetkililer, kazada yaralanan helikopterdeki 2 kişi ile plajda bulunan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Helikopterin, Huntington Beach Polis ve Toplum Vakfı yararına bir dizi helikopter ve egzotik arabanın yer alacağı etkinlik için bölgede bulunduğu kaydedilirken, kaza nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
