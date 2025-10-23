Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Bakan, vatandaşların talep ve önerini dinlemek, devlet vatandaş iletişimini güçlü kılmak amacıyla halk buluşması etkinlikleri düzenliyor.

Bu kapsamda Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi'ne giden Bakan, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Bakan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmet etmenin gayretinde olunduğunu ifade etti.

Bakan, "Vatandaşlarımızla birebir iletişim kurmak, ihtiyaç ve taleplerini doğrudan dinlemek bizler için büyük önem taşıyor. Amacımız, kamu hizmetlerini en etkin şekilde sunmak ve her bir vatandaşımızın yanında olduğumuzu sizlere hissettirmektir." dedi.

Ziyaretinde Bakan'a, İlçe Jandarma Komutanı Ali Parmaksız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel ve kurum amirleri eşlik etti.