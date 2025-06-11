Çaldıran Kaymakamı Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, beraberinde şehit aileleri ve gazilerle Kaymakam Bakan'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette Bakan, Çınarağaç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Bakan, "Devletimiz, milletimiz ve vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimizin milletimize emaneti olan kıymetli ailelerini ve gazilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Allah, şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Gazilerimize hayırlı bir ömür nasip eylesin." dedi.