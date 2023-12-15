Çaldıran'da Sokaklara Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor
Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından başlatılan sokaklara parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Ensari, çalışmaların estetik bir görünüm kazandırdığını ve daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Van'ın Çaldıran ilçesinde sokaklara parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Beyazıt ve Azerbaycan caddelerinde başlatılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokakları estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.
Ensari, "Daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefiyle yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarının bittiği mahallelerimizde üstyapı iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte eksiklerin giderilmesi ve iyileştirme anlamında çalışmalarımız sürecek." dedi.