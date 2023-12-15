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Çaldıran'da Sokaklara Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

15 Aralık 2023 13:25 Güncelleme: 13:26 Abone Ol

Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından başlatılan sokaklara parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Ensari, çalışmaların estetik bir görünüm kazandırdığını ve daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini belirtti.