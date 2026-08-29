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Markette 60 Bin Liralık Sigara Hırsızlığı Kamerada

Markette 60 Bin Liralık Sigara Hırsızlığı Kamerada
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir zincir markete alışveriş bahanesiyle giren G.K., piyasa değeri 60 bin lira olan 440 paket sigarayı çantaya doldurarak çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası polis ekipleri şüpheliyi yakaladı; çalınan sigaralar bulundu, G.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BURSA'da, alışveriş için girdiği zincir markette karton halinde 60 bin lira değerindeki 440 paket sigarayı çalan G.K. (48) yakalandı. Çalınan sigaralar polis tarafından bulununca, ifadesinin ardından serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos'ta Nilüfer ilçesindeki zincir markette meydana geldi. Markete alışveriş yapma bahanesiyle giren G.K., bir süre reyonlar arasında dolaşarak etrafı kontrol etti. Ardından G.K., markette karton halinde bulunan ve piyasa değeri 60 bin lira olan 440 paket sigarayı yanındaki çantaya doldurup, çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, çaldığı 440 paket sigara polis ekipleri tarafından bulununca, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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