Denizli'de çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü
Denizli'nin Çal ilçesinde, çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan 33 yaşındaki temizlik işçisi Ahmet Temiz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), çöp konteynerini, aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel