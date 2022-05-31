Çakır'dan Akçadağ'a ziyaret - Haberler

"Toplumun bütün kesimlerinin yararına ve korunmasına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz"

Akçadağ ziyaretinde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, tüm dünyada bir enflasyon artışı olduğunu aktararak, "Herkes şunu çok iyi bilmeli kibu süreçte toplumun bütün kesimleri dikkate alınarak çok özenli, dikkatli ve hızlı kararlar alınıyor.Sabit maaşlıdan emeklisine kadar herkesin yararına ve korunmasına yönelikadımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

İlk olarak AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çakır, burada partililerle bir araya geldi.

Sürekli sahada olduklarının altını çizen Milletvekili Ahmet Çakır,"Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle bizim de hiç durmamamız lazım. Biz halkın içinden gelmiş bir partiyiz. Halkı iyi anlamamız lazım. Halkın sıkıntısı, sorunu varsa ve beklentisi varsa bunları bilmek zorundayız.AK Parti kurulduğu günden beri siyasette bir okul haline dönüştü.Geçtiğimiz hafta eğitimlerimiz vardı. Teşkilatın bütün kademelerindeki arkadaşlarımıza yönelik eğitimler verildi. Biz de bugün Akçadağ'a gelerek vatandaşlarımızı dinleyelim istedik" dedi.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini aktaran Çakır, hükümet olarak bu süreçte dikkatli ve önemli adımlar attıklarını söyledi.

Çakır, "Biz sıcak bir coğrafyada yaşıyoruz. Pandemi sonrası tüm dünyada bir ekonomik hareketlilik yaşandı ve fiyatları yükseldi. Ancak ülkemiz sürekli büyüyen bir ülke. İhracat rakamlarına ve büyüme rakamlarına baktığımızda bunu görebiliriz. Ülkemizyoluna devam ediyor. Dünyada enerji fiyatlarında büyük artışlar oldu. Tüm dünyada bir enflasyon var.Herkes şunu çok iyi bilmeli ki bu süreçte toplumun bütün kesimleri dikkate alınarak çok özenli, dikkatli ve hızlı kararlar alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de kararların hızlı bir şekilde alınmasına büyük katkı sunuyor. Fiyatlar bazen dengesiz bir şekilde artabiliyor, bazen manipülatif hareketler de olabiliyor ama ne yapılırsa yapılsın biz hızlı bir şekilde tedbirlerimizi alacağız. Sabit maaşlıdan emeklisine kadar herkesin yararına ve korunmasına yönelikadımlar atacağız. Biz de sahada gezerken hemşehrilerimizden gelen sıkıntı ve talepleri ivedi bir şekilde gerekli yerleri iletiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Çakır, "Sürekli yatırımcıyı tehdit ediyorlar, halkı korkutuyorlar ama vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımıza da, Cumhur İttifakı'na da, AK Parti'ye de güveniyor. Bizler de bu güvene layık olmak için samimi bir şekilde çalışıyoruz. Gerçekten siyaseti yalandan ve algıdan arındırmak lazım. AK Parti her zaman dürüst siyaset yaptı. AK parti hiçbir zaman aldatmadı. Biz yine çalışmamıza devam edeceğiz. Elbette bu durumun da üstesinden geleceğiz. Tabii biz bir yandan ekonomi ile uğraşırken bir yandan da terörle uğraşıyoruz. Suriye'de yine bir operasyon düzenlenecek. Biz daha önce de açıkladık oradaki terör devletine, terör koridoruna hiçbir zaman izin vermedik yine vermeyeceğiz. İçeride de dışarıda da terörle amansız bir mücadele veriyoruz. Terörün kökünü inşallah kazacağız. Bir yandan da ekonomimizi kalkındıracağız" şeklinde konuştu

Milletvekili Çakır, daha sonra Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kg'da altın madalya kazanan Akçadağlı milli boksör Hatice Akbaş ve ailesini evinde ziyaret ederek tebriklerini iletti.

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