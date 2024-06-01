Cakarta'da İsrail'e Karşı Protesto

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, İsrail güçlerinin Refah kentindeki saldırılarını protesto etti.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, "Siyonist İsrail'e bir milyar lanet" adlı protesto, özellikle 26 Mayıs'ta Refah'ta gerçekleşen ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu en az 45 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail hava saldırısının ardından Filistinlilere destek ve dayanışma göstermek amacıyla düzenlendi.

Yerel saatle sabah 06.00'da elçilik önünde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak siyonizm ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, dini liderler, siyasetçiler ve sanatçılar konuştu.

Konuşmacılar halkı İsrail ürünlerini boykot etmeyi sürdürmeye ve İsrail ile ilişkili ya da İsrail'i destekleyen şirketlerden mal satın almaktan kaçınmaya çağırırken, ABD'yi de İsrail'in saldırılarını engellemediği gerekçesiyle eleştirdi.

Endonezya Ulema Konseyi (MUI), hükümetin İsrail'in zulmünü sona erdirmek için Filistin'i desteklemek üzere diğer ülkelerden askeri yardım toplaması gerektiğini kaydetti.